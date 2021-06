Lotito mette la Salernitana “in banca”: ipotesi trust per evitare la cessione

Il Presidente della Lazio vorrebbe affidare il club granata ad un amministratore esterno, preservandone la proprietà ed evitando così la tagliola federale del 25 giugno

Lotito punta alla terza via: non la cessione della Salernitana, non la possibile perdita della Serie A, ma un “trust”. Il Presidente della Lazio, scrive Tuttosport, ha intenzione di blindare il club campano, affidandone la gestione ad un amministratore terzo, preservandone la proprietà. Così bypasserebbe il 25 giugno, la data stabilita dalla Federcalcio per la cessione della società ad un soggetto non riconducibile all’attuale proprietà. Per ovvi motivi Lotito non può possedere due o più club nella stessa serie.

Secondo il quotidiano sportivo altre ipotesi, come l’interessamento dall’estero o di altre figure note del calcio italiano (come Della Valle o Spinelli), sembrano ora passare in secondo piano. Ma, gli altri club potrebbero sollevare ulteriori questioni di merito: la cessione a terzi del club di fatto non avverrebbe, e ci sarebbe la violazione delle norme.