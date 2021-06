L’Equipe: Donnarumma a 12 milioni netti è un affare per il Psg? I rapporti tra Raiola e Leonardo

Il quotidiano stronca l’operazione e sottolinea la centralità di Raiola nel calciomercato del Psg: “i media italiani parlano di una commissione di 20 milioni”

A L’Equipe – prestigioso quotidiano sportivo francese – non sono poi così certi che l’operazione Donnarumma sia un affare per il Psg. E si chiedono anche quale possa essere la convenienza di una simile operazione quando loro hanno già Navas e una batteria di portieri di sicuro affidamento tra cui Areola. Ma soprattutto Navas che ha 35 anni e che quest’anno è stato tra i più costanti nel rendimento, e che ha appena rinnovato fino al 2024.

L’Equipe ribadisce che Donnarumma – sempre che l’operazione vada realmente in porto – possa essere girato in prestito alla Roma. Ma il punto è: davvero Donnarumma serve al Psg?

L’Equipe non mette in discussione le qualità di Donnarumma definito “un fenomeno di precocità”. Ma definisce “enorme” la sua valutazione e ricorda come alcuni dirigenti europei ne hanno sottolineato l’incostanza e i limiti nel gioco di piedi.

L’italiano non è ancora un portiere completo. Quale valore porterebbe al PSG nei prossimi due o tre anni? Non è chiaro. Navas è stato il più regolare del Psg in questa stagione. Le sue rare defaillances con i piedi non sono i punti di forza di Donnarumma.

È davvero un buon affare? La domanda prelude l’ultimo paragrafo dedicato a Leonardo.

I signor sì di Leonardo, il direttore sportivo parigino, loderanno senza dubbio la sua capacità di attrarre un giocatore svincolato. Ma in un calciomercato complesso reclutare un giovane portiere, che non aveva altre offerte importanti, per uno stipendio di 12 milioni di euro netti all’anno in cinque anni (così come dicono i media italiani), è un’operazione così buona?

L’Equipe ricorda che il Milan ha preso Maignan (25 anni) dal Lille 15 milioni di euro a tre di ingaggio. E conclude:

Il possibile arrivo di Donnarumma continuerà ad alimentare commenti sul rapporto tra Mino Raiola, agente del giocatore, e Leonardo. Il famoso procuratore ha preso un posto considerevole negli ultimi anni nei mercati parigini (Kean, Verratti, Areola…). I media italiani parlano, per questa operazione, di una commissione di 20 milioni di euro.