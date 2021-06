L’Equipe: Donnarumma potrebbe andare in prestito alla Roma (troppi portieri al Psg)

Per il quotidiano francese il passaggio al Psg non è ancora stabilito. Il Psg ha già Keylor Navas, Sergio Rico, Areola. Gigio può fare un anno con Mourinho

L’Equipe è più scettico sull’ipotesi Donnarumma al Psg. O quantomeno scrive che nulla è ancora deciso, che le trattative stanno proseguendo. Ma che il portiere ex Milan arriverebbe in un Psg già zeppo di portieri. Perché, oltre a Keylor Navas titolare indiscusso quest’anno, c’è Sergio Rico acquistato lo scorso anno e sotto contratto fino al 2024. Il Psg – scrive il quotidiano sportivo francese – deve anche gestire i ritorni di Areola (Fulham), Innocent (Caen) e Bulka (Châteauroux). E aggiunge che Donnarumma non ha di rimanere una stagione in panchina, e potrebbe andare un anno in prestito. La Roma potrebbe essere la sua destinazione.