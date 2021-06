Il Tottenham ufficializza la nomina di Paratici come direttore tecnico

Il Tottenham ufficializza lo sbarco in Premier di Fabio Paratici. Il club inglese ha pubblicato poco fa sui social il suo benvenuto all’ex dirigente Juventus, che dal 1 luglio sarà il nuovo amministratore delegato degli Spurs.

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021