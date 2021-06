Il tennis studia un governo delle larghe intese: “uniamo Itf, Atp, Wta e gli Slam”

Repubblica: tutti uniti in un unico ente, si chiamerebbe One Tennis. Sarebbe una rivoluzione commerciale e sportiva

Tutto il tennis tutto assieme. Maschi e femmine, tornai grandi e piccoli. Tutte le sigle unificate sotto un’unica cupola: Itf, Atp, Wta, gli Slam. Repubblica, che svela l’ipotesi in campo con tanto di nome ipotizzato: “One Tennis”. Il progetto è rivoluzionario.

Repubblica spiega che al momento il tennis funziona “grazie al compromesso dei tre governi (Itf, la federazione mondiale, Atp e Wta sindacati di giocatori e giocatrici) cui vanno aggiunti i quattro Slam”. Ora Andrea Gaudenzi, nuovo capo dell’Atp prova a portare avanti la grande pacificazione. Con la Cvc Capital Partners, società britannica di private equity, che valuta stia il suo ingresso con una quota di minoranza (“valutata 600 milioni di dollari”). Cvc nel 2006 rilevò la Formula Uno da Bernie Ecclestone per poi cederla agli americani del fondo Liberty.

Sul tavolo ci sono i calendari da unificare, proposte commerciali condivise, sponsorizzazioni e accordi con le tv. Un mare magnum di interessi difficili da far collimare.

Atp e Wta confermano – scrive Repubblica – una “continua ricerca di modi per avvicinare lo sport al fine di fornire un’esperienza migliorata per fan, giocatori e tornei. Lavorando insieme crediamo che ci possano essere opportunità significative in futuro e stiamo esplorando tutte le opzioni. Si tratta di fasi preliminari e tutte le opportunità saranno valutate in stretta consultazione con le parti interessate. Il tennis gode di un enorme seguito in tutto il mondo, ma ci sono diversi sistemi di classificazione, loghi e siti Web mentre gli spettatori hanno bisogno di più piattaforme di pay-tv per guardare le partite”.