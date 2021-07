Gran Bretagna, più di 26mila contagi in 24 ore, mai così tanti dal 29 gennaio

I decessi sono 14. Non si arresta l’escalation del Covid nel Regno Unito, dove è diffusa la contagiosissima variante Delta

Sono 26.068 i nuovi contagi di Covid registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore. Mai così tanti dallo scorso 29 gennaio. I decessi sono 14, così come il numero dei ricoverati, indice che la campagna vaccinale ha dato qualche frutto. In totale, l’84,9% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 62,4% è completamente immunizzato.

L’incremento dei contagi nel Regno Unito continua a far crescere l’allarme per la finale degli Europei, in programma a Londra, allo stadio di Wembley. Sono tanti quelli che invitano il governo inglese ad una maggiore prudenza rispetto alla decisione di aumentare il numero di spettatori allo stadio.