Il ministro dell’Interno tedesco: «Da irresponsabili la finale a Wembley» 

E’ polemica tra Berlino e Londra sulla decisione di disputare in Inghilterra l’ultima partita del torneo itinerante. La variante delta preoccupa

È polemica tra Berlino e Londra per la finale di Euro 2020 a Wembley. Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha definito irresponsabile la scelta di giocare a Londra la partita finale del torneo itinerante.

«Penso che sia irresponsabile che decine di migliaia di persone si riuniscano in una piccola area in paesi che sono considerati aree in cui circola la variante delta altamente contagiosa del coronavirus».