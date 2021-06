Gazzetta: Osimhen prolunga fino al 2025, c’è l’ipotesi di una clausola da 100 milioni

Il Napoli vuole blindare Victor Osimhen. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis, in estate, prolungherà il contratto del nigeriano di un altro anno, fino al 2025, aumentandogli lo stipendio. Inoltre il nuovo accordo potrebbe prevedere una clausola di più di 100 milioni.

Attualmente Osimhen ha un contratto che scade a giugno 2024 e che prevede un ingaggio di 4,5 milioni a stagione.

“Il centravanti del Napoli è seguito da diversi top club, ma non c’è nessuna possibilità che la proprietà prenda in considerazione la possibilità di cederlo. E per rendere più forte la propria posizione, ha deciso di allungargli il contratto fino al 2025, con un aumento dello stipendio relativamente a quest’ultimo. Non è escluso che il nuovo accordo possa prevedere una clausola che potrebbe andare oltre i 100 milioni di euro”.