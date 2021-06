Entro domani (in teoria) Lotito deve vendere la Salernitana. Spunta un’offerta Qatar

Il 25 giugno è il termine ultimo, poi i granata dovranno rinunciare alla Serie A. Nella cordata ci sono anche due napoletani del fondo lussemburghese se che controlla il Milan

Entro domani Lotito deve vendere la Salernitana. Il 25 giugno è il termine ultimo, pena la non ammissione al campionato dei granata. Il Sole 24 Ore scrive che sul tavolo del presidente della Lazio e di Marco Mezzaroma è arrivata una proposta da una cordata dal Qatar.

In campo ci sarebbe il Bin Zayed Group come investitore, e Blue Skye, come finanziatore. Come spiega Calcio e Finanza “il primo è un gruppo che fa capo a un membro della famiglia reale di Abu Dhabi, cioè Khaled Zayed Saquer Zayed Al Nahyan. Il secondo è invece un fondo azionista guidato da Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo che, tra gli altri affari, detiene il 4,27% di Project Redblack, la società lussemburghese cui fa capo il controllo del Milan.