Dotto: Gesù fa’ che davvero torni Zeman, nel calcio di oggi è come una foglia di ortica nelle ascelle

Sul Corriere dello Sport: “Rigettato dal sistema. Folle sì, ma non così folle da non intercettare il talento”. E fa i nomi di quelli che il Boemo ha scoperto, da Vucinic a Insigne

Sul Corriere dello Sport Giancarlo Dotto scrive del ritorno di Zeman sulla panchina del Foggia.

“ Torna il capo indiano . Dopo tre anni di assenza. Il totem beatificabile diventato nel frattempo una mummia pensionabile. Riemerge Zeman dalla nuvola delle sue Marlboro come Jean Gabin dalle nebbie del porto. Quando sembrava ormai per sempre scivolato in quel limbo della dimenticanza dove prima o poi finiamo tutti per esaurita funzione”.

Manca solo la firma, e infatti Dotto scrive:

Il Boemo torna in panchina, un allenatore che “non ha avuto bisogno di cercare la popolarità per diventare popolare”.

Un “anacronismo vivente”,

“Uno che nel calcio di oggi è come una foglia di ortica nelle ascelle. Rigettato dal sistema. Folle sì, ma non così folle da non intercettare il talento. Quando sta ancora sommerso e non è così palese a tutti i gonzi della terra. Troppo facile. Vucinic, Signori, Boksic, Nedved, Totti, Insigne, Marquinhos, ma ci metto anche Ciccio Baiano e Florenzi, tanto per citarne alcuni”.