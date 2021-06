A 74 anni il boemo riparte dalla Serie C e dalla piazza con cui stupì il calcio italiano a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta

Zeman torna ad allenare il Foggia. Ieri la presentazione del nuovo presidente, Nicola Canonico. Oggi il tweet per annunciare che il nuovo allenatore sarà Zdenek Zeman che per la terza volta allenerà il Foggia la squadra con cui stupì il calcio italiano tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Il primo ritorno nel 2010, in Serie D. E ora, a 74 anni, torna in panchina e lo fa allo Zaccheria, lo stadio dei famosi gradoni su cui faceva sgobbare i suoi calciatori. Quanti ne ha lanciati Zeman, se ne perde il conto, da Signori Rambaudi Baiano Di Biagio, alla seconda nidiata di Immobile Insigne Verratti e tanti tanti altri.

Il Foggia ha scelto un tweet per annunciare Zdenek Zeman. Nella foto ci sono il neo presidente Nicola Canonico e la presidentessa uscente Maria Assunta Pintus.

Ieri la presentazione di Canonico, imprenditore, che aveva detto:

“Sono abituato a far parlare i fatti e programmare, costruire qualcosa di davvero importante. Il primo obbiettivo è iscrivere il Foggia al prossimo campionato, nel frattempo lavoreremo su tutte le altre questioni tecniche ed amministrative. Avevo bisogno di una piazza grande e storica, volevo Foggia da tempo e sono orgoglioso di essere qui”.