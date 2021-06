Corsport: il Napoli punta Doucouré per il centrocampo (come scrisse il Napolista 7 giorni fa)

Il Napoli ha bisogno di centimetri e di muscoli, quelli per esempio che appartengono alla fisicità di Toma Basic, croato del Bordeaux in attesa di conferme a discorsi già affrontati con Giuntoli in epoca non sospetta, o anche di Cheick Oumar Doucouré, maliano del Lens, ventuno anni compiuti da poco e trentacinque presenze alle spalle.