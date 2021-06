CorSport: il Benfica è interessato ad Elmas, ma il Napoli vuole trattenerlo

La valutazione del centrocampista oscilla intorno ai 20 milioni, non colmerebbe granché. E’ un giovane che vale la pena mantenere in squadra

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Benfica si starebbe interessando a Elmas, ma il Napoli non è intenzionato a privarsene. Del resto costa circa 20 milioni e non sposterebbe granché nelle casse del club.

“Attraverso i soliti giri degli amici degli amici, che si informano per conto terzi, il Napoli ha (anche) scoperto che Elmas rientra tra i piaceri che si vorrebbe concedere il Benfica. Però da ventiduenni (a settembre) ancora da esplorare, la filosofia del club non intenderebbe staccarsi: Elmas è un gioiellino che seduce al primo tocco, non è riuscito a brillare come pure potrebbe, la sua valutazione oscilla intorno ai venti milioni, non colmerebbe granché insomma”.