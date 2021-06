«A Napoli il 94% dei vaccinandi non si presenta o firmano il rifiuto per Astrazeneca»

Su Repubblica Napoli il flop degli open day. E c’è anche chi dice no alla prima dose perché pensa di essere in vacanza per il richiamo

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, i vaccini in città vanno a rilento. Agli open day per Astrazeneca si presentano in pochi.

“Il 94 per cento dei vaccinandi non si presenta: su 1.600 convocati, solo in 90 ricevono il siero, il 6 per cento del totale, ben 1.510 non pervenuti. Alla Fagianeria riaperta ieri, su 1600 convocati, si contano 221 somministrati con AstraZeneca (14%) con 1.379 assenti. Al Madre su 650 convocati, solo in 24 ricevono la dose, in 626 non si presentano, il 96%. Si conferma la linea dell’astensione dei giorni scorsi, difficile recuperare chi dice no al vaccino”.

Procede invece regolarmente la campagna per le secondi dosi di Pfizer, alla Mostra e a Capodichino: ieri si è presentato, tra i due hub, il 66% dei convocati.

Il quotidiano riporta le parole degli addetti agli hub in cui si somministra Astrazeneca.

«C’è poca affluenza. Venerdì rispetto ai 1.500 convocati abbiamo vaccinato 800 persone e ora assistiamo ad un calo ancora più pesante. Nemmeno gli over 60 alla prima dose spesso vogliono fare AstraZeneca, dedichiamo molto tempo loro per spiegare ma firmano il rifiuto e vanno via. Abbiamo richiamato dagli elenchi gli over 60 che avevano rinunciato o non si erano presentati a cui toccherebbe ma ci rispondono che non vogliono farlo».

Dall’hub della Stazione Marittima fanno sapere che

«C’è un netto calo. Le convocazioni ci sono ma le persone purtroppo non si presentano. Nei primi Open day abbiamo calcolato anche 1.300 adesioni, con la bella stagione riscontriamo una tendenza inversa».

In tanti, spiegano, rinunciano perché ci sono le ferie in mezzo e temono di non poter fare il richiamo perché in vacanza.