Ulivieri: «Spalletti? Fa parte dei grandi, come Conte e Allegri. E’ in continuo aggiornamento»

Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com in cui commenta il valzer delle panchine in Serie A. Ulivieri parla anche di Spalletti al Napoli.

«Lui fa parte dei grandi, come Conte e Allegri. Non si ferma mai, è uno che studia in continuazione e anche in questi due anni non è sicuramente stato fermo a girarsi i pollici. È in continuo aggiornamento, lui come tutto il suo staff. Avrei dovuto vederlo l’altra sera, quando i ragazzi del corso (Del Piero, Vieri, De Rossi, Toni, ecc) sono stati a casa sua. Mi hanno detto che è stata una bellissima serata, ma io purtroppo avevo un impegno col calcio femminile e non ho potuto prendere parte. Però l’ho sentito, al suo ritorno vi farà vedere altre novità».