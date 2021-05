Tuttosport: Gattuso piace alla Juve per il carattere e l’identità che trasmette

Il quotidiano riporta che i bianconeri considerano anche lui per la panchina e ne apprezzano le qualità

Gennaro Gattuso è destinato a lasciare il Napoli e con ogni probabilità Andrea Pirlo non sarà più l’allenatore della Juventus. Tuttosport scrive che Gattuso è un’idea per il club bianconero, che ne apprezza le qualità caratteriali e la capacità di lasciare il proprio marchio sulle squadre che allena. Per queste ragioni, la Juve starebbe considerando anche il tecnico degli azzurri.