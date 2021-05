I giocatori del Napoli potrebbero fare una manifestazione plateale in favore di Gattuso

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: domenica sera al San Paolo dopo il Verona in caso di conquista della Champions

I giocatori del Napoli in difesa di Gattuso. Ne scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno:

Un gruppo che ha stabilito negli ultimi mesi un rapporto di forte empatia, lo ha seguito nella cura dei dettagli. È riuscito a dimostrare, forse per la prima volta, di aver conquistato maturità. Non è escluso che domenica sera al Maradona, nel caso di risultato positivo e dunque di accesso alla Champions, possa esserci una manifestazione forte e anche plateale a favore dell’allenatore. Gattuso non si è lasciato condizionare da nulla, nel bene e nel male.