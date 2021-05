Sky: nessun margine tra De Laurentiis e Gattuso. Spalletti è in pole

Nel salotto Sky, Gianluca Di Marzio commenta la situazione della panchina del Napoli. Tra De Laurentiis e Gattuso non ci sono margini di riappacificazione, dice. Il patron azzurro ha contattato diversi allenatori, tra cui Spalletti e Inzaghi e ad essere in pole è il tecnico toscano. Queste le parole di Di Marzio.

“Per me non ci sono margini per recuperare un rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Anche se il presidente dovesse fare un ultimo tentativo, da parte di Rino non ci sono spiragli, oggi. Il Napoli ha contattato diversi allenatori, tra cui Inzaghi e Spaletti, che è in pole position”.