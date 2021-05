Napoli-Cagliari, formazioni / Gattuso schiera Lozano e Osimhen titolari

Le scelte per la partita delle 15 al Maradona. Tornano Manolas e Fabian dal primo minuto. Hysaj in difesa

Il Napoli ha ufficializzato l’undici che scenderà in campo tra poco contro il Cagliari. E’ confermata l’indiscrezione di Carlo Alvino di questa mattina. Gattuso schiera in porta Meret, visto che Ospina è indisponibile. In difesa torna la coppia centrale formata da Manolas e Koulibaly, ai loro fianchi ci saranno Di Lorenzo e Hysaj. In mediana Fabian Ruiz titolare con Demme. In attacco Zielinski, Insigne e Lozano. La punta è Osimhen

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. All: Gattuso

Cagliari: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Deiola, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti. All.: Semplici