Alvino: Napoli-Cagliari, giocano Lozano e Osimhen

Su Twitter pubblica la probabile formazione scelta da Gattuso. Al Maradona ci sarà anche De Laurentiis

Su Twitter Carlo Alvino pubblica la formazione che potrebbe essere scelta da Rino Gattuso per affrontare il Cagliari. Il match è in programma alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Meret in porta. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo Fabian torna titolare con Demme. In attacco, secondo quanto scrive Alvino, il tecnico partenopeo avrebbe scelto Lozano e Osimhen. Con loro Zielinski e Insigne.

#NapoliCagliari Magari è questa… 😜Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 2, 2021

Al Maradona sarà presente anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.