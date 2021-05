Insigne è stato il miglior italiano della 37^ giornata

Lo ha sottolineato la Figc. I tre principali quotidiani sportivi gli hanno assegnato 7,5 all’unanimità. Contro la Fiorentina ha segnato un gol e servito un assist

Lorenzo Insigne è il migliore italiano della 37^ giornata di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali.

Autore di una grande prestazione nella vittoriosa trasferta partenopea allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, incassa una media-voto di 7,5 frutto di valutazioni unanimi da parte de La Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport-Stadio e di Tuttosport.

Una rete, due pali e tante giocate di qualità nella sua partita: dopo 33 minuti di gioco colpisce la traversa con una punizione a giro dai 25 metri; al 56esimo sblocca la gara ribandendo in rete il rigore che lui stesso aveva sbagliato; al minuto 63 sbatte per la seconda volta sul legno, con un preciso mancino rasoterra dopo il passaggio di tacco di Politano; infine, quattro minuti più tardi, addomestica il pallone per Zielinski, il cui sinistro, dopo la deviazione di Venuti, si insacca alle spalle di Terracciano sancendo il definitivo 0-2.