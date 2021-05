Gazzetta: Rizzoli non contesta il non rigore ma la gestione confusionaria a Benevento

Come al solito, è il quotidiano – con un retroscena – a fornire la posizione degli arbitri. Altro che trasparenza. Mazzoleni e Doveri fermi un turno

Come scritto ieri, non è cambiato niente col designatore Trentalange. Altro che trasparenza. Resta la Gazzetta, col consueto articolo di retroscena, a raccontare il pensiero di Rizzoli sull’episodio di domenica a Benevento, il rigore prima assegnato e poi revocato ai padroni di casa con il conseguente sfogo post-partita del presidente Vigorito. I due sono stati fermati per un turno nonostante le tante assenze arbitrali.

Scrive la Gazzetta:

Rizzoli non ha contestato alla coppia arbitrale tanto la decisione tecnica (non rigore), ma tutto l’iter che ha portato ad assumerla: fischio in campo, on field review e poi la retromarcia finale. Una gestione confusa e confusionaria.

Anche la Gazzetta ha notato le assenze di Mazzoleni e Doveri dalle designazioni del turno infrasettimanale. Molti arbitri sono assenti per la partecipazione a un raduno Uefa e ciononostante ai due non è stata assegnata alcuna partita.