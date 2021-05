Gazzetta: l’Inter tenta il sorpasso alla Juve per Allegri, pronto triennale a 10 milioni

Mentre la Juve accelera su Allegri, con Agnelli che vorrebbe chiudere l’affare in 48 ore, l’Inter non molla la presa, complice il legame che c’è tra il tecnico e l’ad Marotta. Tanto che il club ha pronto un rilancio a doppia cifra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Ora l’Inter vuole Allegri. Con il tecnico livornese ci sono stati approcci nei giorni scorsi e anche nelle ultime ore. E per oggi è atteso un affondo, per provare a beffare la Juventus. Ad Allegri Marotta è pronto a promettere un contratto triennale a doppia cifra, 10 milioni netti a stagione. È un’offerta al rialzo, che dà la dimensione di quanto la società nerazzurra abbia ora la necessità di ripartire a velocità sostenuta. Conti alla mano, se andasse in porto il sorpasso su Max, Zhang per la prossima stagione dovrebbe di fatto investire sulla guida tecnica – tra risoluzione e accordo con il nuovo allenatore – più soldi che se fosse andata fino in fondo con Conte”.