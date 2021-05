Gazzetta: il Milan teme il destino del maratoneta Pietri, che cadde a pochi metri dal traguardo

Stasera una tra Milan, Juventus e Napoli resterà fuori dalla Champions. La Gazzetta scrive che tra le tre è il Napoli che “sembra quello messo meglio”.

Il Milan deve giocare a Bergamo contro l’Atalanta.

La Juve è più indietro, ma dopo la vittoria della Coppa Italia “è spinta dall’ottimismo dei sopravvissuti”.

Pioli dovrà lavorare sulla testa dei giocatori. Contro il Cagliari di Semplici il Milan ha ceduto di testa, scrive la Gazzetta.

“Contro Semplici, i rossoneri sono stati traditi dalla tensione del match point e dai brindisi pre-partita degli avversari già salvi. Peccati di gioventù, ci sta. Non si può lodare una squadra sbarbata e poi pretendere che non abbia i brufoli. Anche tatticamente. I bambini soffrono sui banchi e si scatenano in cortile alla ricreazione. Il giovane Milan ha penato ancora una volta in casa contro un avversario chiuso, mentre in trasferta, dove ha potuto correre, ha raccolto 16 punti in più”.