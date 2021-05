La Gazzetta esalta Gattuso: è sulla soglia del capolavoro

La Gazzetta dello sport torna a soffiare con forza dalla parte di Gattuso, definisce capolavoro il raggiungimento della Champions. Evidentemente alla Gazzetta hanno una considerazione scarsa del Napoli che negli ultimi dieci anni è la squadra italiana che dopo la Juventus ha giocato più volte la competizione più ricca e prestigiosa (sei volte). Qui ricordiamo le due pagine contro la decisione di De Laurentiis di concludere il rapporto. Scrissero “Scappa Napoli”, ossia che tutti volevano fuggire da Napoli. Oggi scrivono che Adl aspetta Allegri (addirittura che l’annuncio potrebbe arrivare lunedì)e tiene fermo Spalletti.

L’elogio di Gattuso oggi porta la firma di Luigi Garlando, con un uso dell’ausiliare che lascia perplessi. Ancor più dei concetti espressi.

Mentre De Laurentiis tiene fermo Spalletti, aspetta Allegri e magari parlotta con Juric, Gattuso sta per riconsegnargli un posto in Champions, le chiavi del Napoli e tanti saluti. Rino è sulla soglia del capolavoro: ha ridato empatia, cuore e identità tecnica a una squadra ammutinata; ha tirato dritto nel solco delle sue idee, con la solita mistica del lavoro, anche nel momento di massima vulnerabilità fisica, quanto più è stato contestato. I 27 gol segnati nelle ultime 10 partite, quando ha ritrovato Osimhen (7) e un attacco credibile, lasciano intuire dove avrebbe potuto arrivare il Napoli con più fortuna e in un ambiente più solidale; e, ancora di più, dove avrebbe potuto arrivare il prossimo Napoli proseguendo sulla strada imboccata. Vabbuò…