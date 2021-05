Secondo la testata francese l’allenatore del Lille piace a diverse società in più paesi, tra cui anche gli azzurri

France Football ha fatto il punto sulle panchine di Ligue 1, parlando anche di Christophe Galtier, allenatore del Lille. Anche la testata francese lo accosta al Napoli, nella parte in cui spiega come sia il profilo preferito dalla dirigenza del Nizza per affidargli la panchina. Anche il Leicester e il Lione lo valutano con interesse.