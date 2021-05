CorSport: panchina Napoli, restano in lizza Spalletti e Galtier, Allegri speranza quasi impossibile

Il tecnico del Lille fa parte della lista di De Laurentiis dal primo momento. E’ appaiato a Spalletti, che ha detto sì al Napoli già da gennaio. Il sogno resta ancora Max

Per il Corriere dello Sport, in corsa per la panchina del Napoli sono rimasti solo Spalletti e Galtier.

“Galtier appartiene alla lista della prima ora, quella che De Laurentiis ha tenuto sulla propria scrivania e nella quale c’erano un bel po’ di nomi, di varia nazionalità. Poi, come succede in certi casi, dev’esserci stata una scrematura, una selezione, gli inghippi che appartengono alle variabili imprevedibili del mercato. Ma Galtier rimane in quell’elenco, la compagnia si è ridotta, e quindi bisognerà avvertire quale aria tirerà in queste ore, quelle di una decisione che non richiede necessariamente tempestività ma lucida competenza”.

Ma c’è anche Spalletti.

“E quindi il francese (che parla bene l’italiano) resta in lizza, probabilmente in vantaggio, o magari appaiato a Luciano Spalletti, con il quale De Laurentiis ha parlato e si è incontrato in epoca non sospetta, dal quale ha ottenuto il sì nel gennaio scorso – insieme a quello di Benitez – per ereditare la panchina di Gattuso che dopo la sconfitta di Verona divenne traballante”.

Il quotidiano sportivo definisce impossibile la pista Allegri.

“Galtier o Spalletti, a questo punto, solo in ordine alfabetico, visto che le gerarchie sono mutevoli, e nell’ombra la disperata, (quasi) impossibile speranza di riavvicinarsi a Massimiliano Allegri, il sogno confessato del passato, l’allenatore più vicino al Napoli in caso di Champions”.