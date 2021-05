CorSport: diritti tv, la Serie A assegna il pacchetto 2 a Sky. Lazio e Napoli si astengono

In assemblea di Serie A, ieri, è stato finalmente assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv a Sky. Non è stato semplice, scrive il Corriere dello Sport.

“La discussione si è animata tra chi voleva votare per l’assegnazione a Sky, con la sua offerta da 87,5 milioni di media a stagione, e chi invece voleva respingere la proposta, ricordando come con Santa Giulia ci fosse un contenzioso in corso. Alla fine la scelta è stata quella di porre una condizione alla tv satellitare: se vuoi le 3 partite in coesclusiva allora devi rinunciare al ricorso per l’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 da Dazn, ma devi chiudere la partita dei 130 milioni rimasti in sospeso dalla scorsa stagione, per cui c’è stato un decreto ingiuntivo del Tribunale”.