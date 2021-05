Agnelli ha parlato con Allegri di un futuro insieme. Senza entrare nei dettagli economici

La Gazzetta dello Sport parla di poche possibilità per Pirlo di restare alla guida dei bianconeri. Se non sarà Allegri potrebbe essere Gasperini

Il campionato si è chiuso e prima che cominci il calcio mercato è partito il valzer delle panchine, la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione della panchina della Juve

Andrea Pirlo quasi sicuramente non ha ricevuto comunicazioni dalla società e continua a sentirsi convinto di meritare una conferma. Le indiscrezioni però raccontano che il bis è improbabile

L’intrigo non coinvolge però solo i bianconeri, ma anche il Real e il Psg legati da un giro di nomi. Per la Juve si fa avanti quello di Max Allegri, ma tutto dipende appunto dagli spagnoli che aspettano la decisione di Zidane che potrebbe richiedere ancora qualche giorno. Nessuna fretta per la Juve, ma i contatti tra Allegri e Agnelli ci sono stati

Il presidente bianconero è andato oltre i convenevoli tra amici, parlando di un futuro insieme. Senza entrare nei dettagli economici, il numero uno juventino ha voglia di ripartire con una guida sicura.

Il futuro di Allegri dunque è piuttosto incerto tra il Real, la Juve e perfino il PSg.

Una possibilità per la panchina della Juve c’è anche per Giampiero Gasperini che con i risultati ottenuti in questi anni con l’Atalanta si è guadagnato un posto nella corsa