Tuttosport: “scintille Quagliarella-Gattuso, cose di campo diventate pubbliche”

Scintille Quagliarella-Gattuso, ne scrive anche Tuttosport.

Scintille tra Quagliarella e Gattuso durante la ripresa di Sampdoria-Napoli. «Stai a fa’ la telecronaca, mister?»: la battuta del capitano blucerchiato per riprendere il tecnico partenopeo. «Quaglia, pensa a giocare e non rompere i coglioni, che cazzo vuoi?»: la replica non proprio elegantissima da parte di Gattuso. Cose di campo che sono diventate pubbliche grazie alle riprese tv con audio ambiente: il video è diventato virale attraverso i social.