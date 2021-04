Battibecco Gattuso-Quagliarella: “Mister, stai facendo la telecronaca!”. “Pensa a giocare” VIDEO

Battibecco Gattuso-Quagliarella. Singolare discussione quella avvenuta in campo durante il primo tempo ditra il tecnico del Napoli, Rino Gattuso e l’attaccante blucerchiato Fabio Quagliarella che ha espresso un pensiero comune a tantissime persone che guardano il Napoli. Le grida di Gattuso dalla panchina hanno colpito Quagliarella e non in positivo, come dimostra il video allegato che riporta la discussione. Il video è di Gerardo Marino.