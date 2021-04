Sconcerti: «Gattuso? Non credo diventerà un fuoriclasse, ma sa fare egregiamente il suo lavoro» 

A Calciomercato.com: «Conte? Non credo ci sia la fila per lui. La vera domanda è perché Allegri da due anni è ancora libero? Così come Sarri?»

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato una lunga intervista a Calciomercato.com in cui ha parlato anche del Napoli e di Gattuso.

«Gattuso è davvero molto bravo perché è riuscito ad abbinare la sua qualità di giocatore al nuovo ruolo di allenatore. Si è ripulito, ha guardato sempre il calcio di chi giocava meglio di lui. Ha carattere, è onesto, non credo diventerà un fuoriclasse, la tempra è quella di chi va in battaglia, ma sa fare egregiamente il suo lavoro, come sta dimostrando a Napoli».

Su Antonio Conte: resterà in Italia?

«In questo momento ti dico di sì, perché in campo internazionale ha fatto poco, e anche il tipo di gioco è un gioco che non fa gola a nessuno. Insomma, non credo ci sia la fila per Conte. La vera domanda è perché Allegri da due anni è ancora libero? Così come Sarri? Magari avranno offerte, ma non del tipo che vogliono loro, di primissima fascia e con libertà di spendere. Il problema – credo – è che i nostri allenatori sono rimasti indietro rispetto all’Europa».