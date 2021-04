La Stampa: Ronaldo, il peggiore di una Juve squinternata

L’unico “errore” di questo finale di stagione è la Juve che deve ancora lottare per conquistare una qualificazione in Champions.

Gigi Garanzini parla di un finale di campionato entusiasmante, ancora aperto sia per quanto riguarda i posti Champions che per le retrocessioni. L’unico “errore” è la Juve che, nonostante 9 titoli di seguito e un dispendioso mercato, deve ancora lottare per conquistare una qualificazione in Champions.

La sfida contro la Fiorentina lascia ben pochi dubbi sulla situazione della formazione bianconera