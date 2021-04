Il favoloso mondo di Pirlo: «Ronaldo? Secondo me non ha fatto male, meglio di altre partite»

Dopo essere stato l’unico tesserato del calcio mondiale a difendere la Superlega, il tecnico sorvola sul fatto che il portoghese non segni nemmeno a porta vuota

Il favoloso mondo di Andrea Pirlo. Nel post partita di Fiorentina-Juventus, finita in pareggio, con in campo un Ronaldo a dir poco imbarazzante, il tecnico della Juventus ha trovato il modo per difendere il suo campione dal punto di vista del gioco. Un po’ come quando è stato l’unico tesserato del calcio mondiale a difendere la Superlega.

Alla domanda: oggi hai mai pensato di togliere Ronaldo dal campo? Pirlo ha candidamente risposto:

«Secondo me non ha fatto male, meglio di altre partite, non è riuscito a sfruttare alcune occasioni. Abbiamo sbagliato a interpretare la partita, non abbiamo attaccato la profondità».

Non solo quindi, secondo Pirlo la partita di Ronaldo non è stata da buttare, nonostante il portoghese non sia riuscito nemmeno a segnare a porta vuota. Ma addirittura, per l’allenatore, CR7 ha giocato anche meglio di altre partite.