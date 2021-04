Il Napoli a 79 punti è sicuro di andare in Champions (tutti gli scenari)

In virtù dello scontro diretto del 9 maggio, Milan e Juventus non potranno mai fare entrambe contemporaneamente più di 79 punti, ma in caso di pareggio possono arrivare entrambe a 79. Ciò solo a patto che il Milan batta l’Atalanta all’ultima giornata, con la conseguenza che potremmo avere un’Atalanta al massimo a 80 punti (se vince le restanti 4 partite) o a 78 punti (se ne vince 3 e ne pareggia una) e quindi fuori dai giochi. In ogni caso non è possibile una classifica con Atalanta, Juventus e Milan a 79 punti. Analizziamo quindi l’unica classifica avulsa rischiosa per il Napoli, ovvero Atalanta a 80 e Milan, Juventus e Napoli a 79 (2 posti disponibili):