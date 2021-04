Il fallimento della Superlega (live) – Ed Woodward si dimette da ad del Manchester United

La Superlega si sgretola, le notizie si susseguono frenetiche. E’ iniziato tutto con il Chelsea che pensava a lasciare il progetto. Si sono aggiunte, nel giro di pochi minuti, il Manchester City, l’Atletico Madrid e il Barcellona. Poi, poco fa, la notizia dell’incontro in programma stasera tra i 12 club della Superlega per discuterne lo scioglimento.

Ma il flusso non si arresta.

L’amministratore delegato del Manchester United, secondo quanto riporta Talk Sports, si è dimesso dalla carica per incomprensioni derivanti dall’adesione al progetto.

Woodward’s decision comes after the backlash over the European Super League.

Sarebbero tutte e sei le squadre di Premier League ad aver deciso di uscire dalla Superlega.

Vines Foot lancia la notizia delle dimissioni da presidente della Juventus Andrea Agnelli. Nessuna conferma ufficiale, anzi, Schira scrive che fonti del club fanno sapere che le dimissioni non sono arrivate. Potrebbero però essere l’epilogo della vicenda, qualora stasera si decidesse di abbandonare il progetto.

Il giornalista esperto di calcio spagnolo Guillem Balague ha twittato un’indiscrezione sull’Atletico

Atletico do not have the intention to take any decision at this point and do not expect news related to the Superleague this evening

But… Things are moving very quickly and it will be interesting to see how they react to more withdrawals and pressure

— Guillem Balague (@GuillemBalague) April 20, 2021