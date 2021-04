La Superlega verso lo scioglimento, stasera i 12 club si riuniscono per fermare il progetto

La Superlega sembra destinata a scomparire all’improvviso, così come è apparsa, domenica sera. Il sommovimento di tifosi e opinione pubblica e le forti reazioni politiche da parte di tutti i Paesi coinvolti, hanno decretato lo sfaldamento progressivo ed improvviso del progetto. E’ durato 48 ore, ora assistiamo alla débacle di Agnelli e Florentino Perez.

Hanno deciso di uscire dal progetto Chelsea, Atletico Madrid, Barcellona e City. L’ultima notizia racconta di una riunione prevista stasera tra tutti e 12 i club coinvolti. Sarà discusso lo scioglimento della Superlega. La riunione è prevista per le 23.30.

BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.

