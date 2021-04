Dialogo tra Montalbano e Catarella sul post feste pasquali

Muntilbano nun se lo spiegavi propria: Catarelli eri ancura di umuri nivuro macari se eri passata la Pasquia

Muntilbano nun se lo spiegavi propria: Catarelli eri ancura di umuri nivuro macari se eri passata la Pasquia: quinni nun ci trasivana nihilo le prucessiona che nun haviva potuta prucessiunaria…

Il martiri doppa Pasquia allura Muntilbano trasenna nel Cummissariata e vista che Catarelli accontinuava nel su stata appocundriaca si lo acclamai dintra il su officia pe cunfissarla.

“Allura Catarè che minchia ti assuccesse cha paria nu stuccafissa?”.

“Dutturi – parlanna cu rispetta – , ma lia si amminchiai cu mia?”.

M: “Nonsi, Catarè, non fuit questiona di amminchiari ma ia pirsunalminta non ti havia mai vista in chesta stata”.

C: “Ma stata comma?”.

M: “Comma staia tibi; tu tenia na faccia che pari nu pupa di gomma”.

C: “Ah, si vidia accussia bine?”.

M: “Si vidia Catarè e si svidia macari”.

C: “Va bine, dutturi, lia bona ocula tine: ia hodie mi sugno pisata… “.

M: “E quinni?”.

C: “Aumintai tettares chilia”.

M: “In tria jorna?”.

C: “Sissi, dutturi, chilla tria facia una currea”.

M: “Una currea nova?”.

C: “Pricisa”.

M: “Ma chi ti magnaste?”.

C: “Ma nihila di plus de sulita… “.

M: “Ma de sulita che te magna?”.

C: “Chilla – sapite – nuia a Pasquia c’havimma il furna a ligna… “.

M: “E allura?”.

C: “Allura ultra che il pania de case mpastamma macari il casatiella: lia sapia che est il casatiella?”.

M: “Commo nun lo sapia”.

C: “E quinni lia sapiria che il casatiella fussa ducia e fussia salata”.

M: “Macari chesta saccia”.

C: “E che quanna a Pasquia si fanna le cinca del postmeridiama uni pinsa; ura mi faccia na fitta de casatiella, eppoia na fitta si attira n’altira,,, “.

M: “E ti venia na fitta alla stumaca… “.

C: “Che ti attira n’ata fitta”.

M: “E di fitta in fitta ti purtana al prunta succursa”,

C; “E mintra aspitta che ti visitana ti pruiana na fitta pirchia dicana che è Pasquia e tini l’havia da appruvari”.

M: “E tia l’havia appruvata?”.

C: “Pi mia è sissi”.

M: “Ma che eri un rialitate?”.

C: “Plus che un rialitate eri rialtate riala”.

M: “M tu ura rialminta commo ti assinta?”.

C: “Mi sinta commo na mintula sfunnata”,

M: “Mintula!, ma allura il facta è siria?”.

C: “Sissi, dutturi, addoppa la sittima fitta mi affitai nu quartina al dia ospitalia”.

M: “E doppa?”.

C: “E doppa mi ficira la lavanna grastiche”.

M: “Eppoia ti assintista meliora?”.

C: “Sissi, ma nella mia stantia ci stavia na signura di Montiluse che la filia haviva facta la pastiere ed ia pi nu pareri scustumata mi ni appruvai na filla”.

M: “Ma chi diffirintia veni a essercia tra na fitta ed una filla?”

C: “Nisciuna dutturi simpra in corpora si venia a cataffottertia”.

M: “Quinni sia le fitta sia le filla li havia da lavartilla?”.

C: “Sissi, dutturi”.

M: “E doppa che turnasta a case?”.

C: “Il mieddica mi haviva dicta che ia nun haviva da mangiarimilla nihila”.

M: “E tu che facista?”.

C: “Principia a biviri qualichi diggistiva… “.

M: “E che ti accapitai?”.

C: “Mi mbriacai”.

M: “Eppoia pigliasta sunna”.

C: “E che sugnaste?”.

C: “Che stiva nel Paradisa di Dantia Lighiera”.

M: “E di quanta giruna eri facta?”.

C: “Ma qualia giruna dutturi: chella eri facta di filla e filla di culumba e ciuculata”.

M: “E tu chi facista?”.

C: “Mi scitai e mi pigliai na pillula de sunnifira”.

M: “E pirchia?”.

C: “Vuliva nu scitarme plus… “.

M: (…)”.