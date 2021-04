Di Marzio: “La Fiorentina preme e insiste, Gattuso è la prima scelta”

“Rino per come lo conosciamo non prende impegni prima di concludere la sua annata col Napoli, questione di rispetto. Ma Commisso insisterà”

Che Gattuso lasci Napoli non è più una notizia da un bel po’. Meno scontata è la sua prossima destinazione.

In pole c’è la Fiorentina, come anticipammo noi un mese fa: Commisso lo avrebbe voluto sulla panchina viola già nel dicembre 2019. Ma dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio conferma il fortissimo interesse della Fiorentina:

“Gattuso andrà via dal Napoli, il rapporto con De Laurentiis è questo da mesi e la decisione è già stata presa in tempi non sospetti. So che la Fiorentina lo vuole come prima scelta, il presidente Commisso insisterà perché lo vuole sulla panchina viola per il prossimo anno. Rino per come lo conosciamo non prende impegni prima di concludere la sua annata col Napoli, questione di rispetto, ma la Fiorentina preme e insisterà”.