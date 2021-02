Per la Fiorentina c’è in corsa anche Gattuso (che piace molto a Commisso)

Il presidente lo avrebbe voluto a Firenze già nel dicembre 2019. La comune radice calabrese aiuta. In corsa, oltre a Sarri, c’è anche lui

Il valzer delle panchine è cominciato. Non potrebbe essere altrimenti, è di questi tempi che si fanno i giochi, che si opzionano gli allenatori. È tra febbraio e aprile che si pongono le basi per la stagione successiva. E così come si muove De Laurentiis per il Napoli dei prossimi anni – anche se, con ogni probabilità, il presidente dovrebbe porre più attenzione sulla figura di direttore sportivo che non su quella di allenatore -, si muove anche l’attuale tecnico del Napoli.

L’idea rinnovo è tramontata ormai anche per gli ultimi resistenti, quei giornalisti che hanno pompato Gattuso come se non ci fosse un domani, anche se non si capisce per quale motivo. Ora che tutti si sono rassegnati all’evidenza, a una rottura insanabile con De Laurentiis oltre all’evidenza di una gestione disastrosa, è ovviamente giusto che anche Gattuso pensi al proprio futuro.

L’allenatore è molto stimato da Rocco Commisso che lo avrebbe voluto a Firenze già poco meno di un anno e mezzo fa. Poi, sappiamo tutti come finì: De Laurentiis accelerò nella sciagurata decisione di esonerare Ancelotti, e Gattuso approdò a Napoli. Commisso, però, non ha cambiato idea. E mentre circolano resoconti – poi smentiti – di una cena con Sarri, il suo nome è in cima all’agenda dei desideri del presidente.

Tra i due c’è anche un affinità geografica, e quindi di amicizie. Sono entrambi calabresi. Rocco Commisso, che ha poi fatto fortuna in America, è di Marina di Gioiosa Jonica; mentre Gattuso è di Corigliano Calabro. Sono due zone distanti in Calabria. L’una provincia di Reggio, l’altra di Cosenza. Entrambe sul mare eppure divise da tre ore di automobile.

Al di là dell’essere entrambi calabresi, Commisso ne apprezza ovviamente le qualità di allenatore oltre che per il carattere, gli piacerebbe una Fiorentina che venisse riconosciuta nell’immagine di Gattusso.

Tra Sarri e Gattuso, Commisso punta quindi decisamente a un ex Napoli per la nuova Fiorentina che ha cominciato la stagione con Iachini e poi ha virato su Prandelli.