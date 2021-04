CorSport: diritti tv, Roma, Sassuolo, Sampdoria e Genoa chiedono maggiori garanzie su Dazn 

Nell’assemblea della Lega Serie A di ieri, alcuni club hanno chiesto garanzie su Dazn per la prossima stagione dopo i disguidi tecnici che hanno bloccato, di fatto, a tanti utenti, la visione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Garanzie, forme di tutela e coperture assicurative. È questa la richiesta formulata ieri in Assemblea a seguito del blackout che domenica ha oscurato Inter-Cagliari e Verona-Lazio. A formularla sono stati i 4 club che hanno votato contro l’assegnazione a Dazn dei diritti della serie A per il prossimo triennio. È stato Fienga il primo a sollevare l’argomento, per di più con una certa veemenza. Seguito a ruota da Carnevali, che ha sottolineato come gli sponsor, perdendo visibilità, potrebbero avanzare richieste di risarcimento e che, dunque, andava studiata una forma di tutela. A ruota, ovviamente, si sono accodati anche Ferrero e Preziosi. De Siervo, dopo aver riconosciuto le ragioni dei 4 club, non potendo fornire risposte immediate, ha promesso che il tema verrà affrontato con gli operatori tv. La vicenda, comunque, non appare chiusa”.