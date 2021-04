Con la conferma del pubblico arriva anche quella dell’UEFA: Roma sarà una sede degli Europei

L’ente ha comunicato di aver ricevuto il via libera per il 25% della capienza dello stadio Olimpico e quindi il programma originario resta invariato

L’UEFA ha ricevuto oggi dalla Federcalcio italiana la conferma arrivata dal governo che le partite degli Europei programmate allo stadio Olimpico di Roma avranno luogo col pubblico.

Le autorità hanno garantito almeno il 25% della capienza dello stadio. Di conseguenza, l’UEFA considera Roma totalmente confermata come sede del torneo.

Gli spettatori con biglietti per le partite di Roma dovranno controllare che non ci siano esenzioni garantite per ogni restrizione ai viaggi che avrà luogo in quel momento per coloro che arriveranno fuori dall’Italia.