Ansa: il Governo dà l’ok al 25% di pubblico all’Olimpico per Euro 2020

Secondo quanto riporta l’Ansa, il Governo italiano ha appena dato il suo ok alla presenza del pubblico allo stadio Olimpico per l’Europeo di calcio. Sarebbero ammessi spettatori per almeno il 25% di presenza, come richiesto dall’Uefa. L’ok è arrivato con una lettera del sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. La lettera sarà poi girata dalla Federcalcio all’Uefa

Che il governo andasse in questa direzione era stato anticipato, nel pomeriggio, dalla Gazzetta dello Sport.