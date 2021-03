Scontro Belgio-Real Madrid per Hazard: la Nazionale vuole che si operi, il club no

La placca alla caviglia potrebbe essere alla base degli ultimi infortuni muscolari. Da quando è al Real, ha saltato 51 partite

Non c’è pace nell’avventura madrilena di Eden Hazard. Avventura fin qui decisamente negativa. Da quando è arrivato al Real, un anno a mezzo fa, il belga ha sofferto dieci infortuni, ha saltato 51 partite, è stato fermo 330 giorni. I dati li snocciola Diario As.

Adesso per lui stanno litigando la Federazione belga e il Real Madrid. Il Belgio vorrebbe che l’ex Chelsea si operasse alla caviglia per rimuovere la placca che gli è stata messa a marzo 2020. Da allora, Hazard è stato costretto a cambiare posture ed è convinto che anche questo nuovo modo di correre sia alla base dei suoi ripetuti infortuni.

Il Belgio vorrebbe che tornasse in sala operatoria in modo da averlo in forma agli Europei. Il Real – che gli versa il lauto stipendio – è invece favorevole a una terapia conservativa in modo che concluda la stagione.