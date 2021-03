Lazio-Torino va rigiocata, questa la decisione del Giudice Sportivo

Il giudice Mastrandrea, lo stesso che aveva assegnato la sconfitta a tavolino al Napoli contro la Juve, ha ritenuto invece valide le cause di forza maggiore che hanno impedito ai granata di andare a Roma per giocare

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 marzo 2021, ha stabilito che la gara Lazio-Torino che si sarebbe dovuta giocare il 2 marzo si dovrà rigiocare. Niente vittoria a tavolino per la Lazio dunque a causa della mancata presenza del Torino, rimasto bloccato a causa della quarantena imposta dall’Asl per i casi di coronavirus in squadra.

Il giudice dunque ha riconosciuto la validità delle cause di forza maggiore come illustrato dal ricorso inviato dalla società granata.

È chiaro, come tra l’altro sottolineato anche dal giudice Mastrandrea nell’atto, che Juve-Napoli abbia fatto giurisprudenza in questo caso essendo stato il primo caso in cui una squadra non è potuta partire per la trasferta bloccata dalle imposizioni dell’Asl

Nella sentenza viene specificato che non sta al giudice stabilire se le motivazioni che abbiano portato l’Asl a prolungare ad otto giorni il periodo di quarantena della squadra per il rischio di focoloaio da variante inglese e che sarà ovviamente compito della Procura Federale appurare che siano stati rispettati da parte della Torino tutti i protocolli sanitari previsti