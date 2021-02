Ziliani: «Non dite a De Laurentiis che l’Everton di Ancelotti ha battuto 5-4 il Tottenham» (VIDEO)

Su Twitter ha ripreso il video dell’allenatore ex Napoli che ha accolto il gol del 5-4 bevendo un té caldo

Non dite a De Laurentiis che l’Everton di Ancelotti ha battuto 5-4 il Tottenham.

L’Everton di Ancelotti ha battuto il Tottenham di Mourinho 5-4 (qui il resoconto della partita) e si è qualificato per i quarti di finale di FA Cup. Si è espresso anche il giornalista Paolo Ziliani che su Twitter ha ripreso come Ancelotti ha accolto la rete del 5-4. L’unico errore – non di Ziliani – è che non si è trattato di assist di James che non ha giocato.

Ziliani si è soffermato su Ancelotti che stava bevendo un té caldo al momento del gol.

Non dite a #DeLaurentiis che l’#Everton di #Ancelotti ha battuto 5-4 il #Tottenham di #Mourinho ai supplementari di FA Cup e che Carletto ha esultato così al gol del 5-4 al minuto 111.

Non dite a #DeLaurentiis che l’#Everton di #Ancelotti ha battuto 5-4 il #Tottenham di #Mourinho ai supplementari di FA Cup e che Carletto ha esultato così al gol del 5-4 al minuto 111. https://t.co/H3tyt3V1s7 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 10, 2021

Carlo Ancelotti’s reaction to Everton going 5-4 up ☕️#EmiratesFACup pic.twitter.com/WCetMZuEir — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 10, 2021