Solskjaer carica il “maledetto” United: “Troppo gentili con gli arbitri, dobbiamo fare più casino”

Il tecnico del Manchester sprona i suoi ad usare più “cazzimma”: facciamo i bravi ragazzi, ma dobbiamo protestare di più se le decisioni ci vanno contro. Siamo troppo buoni

Ole Gunnar Solskjaer ha detto ai suoi giocatori sono troppo buoni con gli arbitri: ora basta, devono fare più casino. Il tecnico del Manchester United ha incolpato i suoi stessi giocatori per non essere riusciti a fare “più casino” per le chiamate controverse ai loro danni.

L’allenatore dello United lo vuole, insomma, più “maledetto” (anche se quello raccontato da David Peace era il Leeds). Ha rivelato che il delegato arbitrale della sconfitta a sorpresa per 2-1 contro lo Sheffield la scorsa settimana ha confermato che la sua squadra era stata danneggiata da due decisioni controverse. Il risultato ha posto fine alla serie di 13 partite da imbattuta in Premier League dello United ed è stato seguito dal pareggio senza reti di sabato contro l’Arsenal. Solskjaer teme che sia stato un “grande cambiamento di slancio” nella stagione.

“Penso che ogni volta che una squadra si sente trattata ingiustamente deve reagire, ma non ho problemi con l’errore umano. E capisco perché sono state prese le decisioni. Purtroppo ci sono andati contro e si sono sbagliati. Ma questo è forse quello per cui esiste la Var. Forse avremmo dovuto fare più storie a riguardo. Siamo un gruppo di bravi ragazzi. Forse avremmo dovuto aggrapparci all’arbitro e costringerlo a riguardare l’azione prima che il gioco ricominciasse. Dobbiamo imparare e usare energia. Non otterrai nulla gratuitamente. Ho ricevuto il rapporto dei delegati dall’arbitro e le due decisioni erano sbagliate”.