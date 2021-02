Mattino: Mertens tornerà in campo nella partita di ritorno contro il Granada

Il belga rientrerà a Napoli tra una settimana. Sarà convocato per la panchina del match di campionato contro l’Atalanta, il 21 febbraio

Il ritorno a Napoli di Mertens è stato rimandato. Come scritto ieri, il belga resterà in patria ancora 7-10 giorni per continuare la riabilitazione alla caviglia. Il Mattino scrive che

“ritornerà la prossima settimana a Castel Volturno e andrà in panchina a Bergamo per la partita di campionato e sarà pronto per il ritorno con il Granada in Europa League”.

Per rivederlo in campo, dunque, occorrerà aspettare, presumibilmente il 25 febbraio.