Sky: Mertens ancora ko, resterà in Belgio altri 10 giorni per la riabilitazione

Secondo quanto scrive sul suo sito Gianluca Di Marzio, Dries Mertens non farà ritorno a Napoli nell’immediato, come ipotizzato fino a stamani. Il belga del Napoli è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla caviglia. Gli occorrono altri 7-10 giorni di riabilitazione.

“L’attaccante del Napoli, dopo essere tornato ad Anversa lo scorso 30 gennaio per curare la caviglia sinistra, dovrà infatti rimanere in Belgio per altri 7/10 giorni. Questo il periodo che più o meno servirà al belga per i trattamenti e la riabilitazione alla caviglia sinistra”.