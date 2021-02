“L’unico schema è difesa e palla a Kane”, i giocatori del Tottenham si sono scocciati di Mourinho

The Athletic: Gli Spurs sono in crisi nera. E i giocatori addirittura accusano Mou di farli lavorare troppo poco. Non ci è nuova questa…

“Non ci sono schemi d’attacco. L’unico schema è difendere, e lanciare la palla in avanti per Kane e Son. E basta”. E così i giocatori del Tottenham dicono di essersi scocciati dei metodi di allenamento – e della tattica – di Mourinho. Lo hanno detto, restando anonime, varie fonti all’interno dello spogliatoio degli Spurs a The Athletic.

Il tecnico, cui non manca la personalità, ha risposto così: “i miei metodi non sono secondi a nessuno, al mondo”.

Invece i suoi giocatori la pensano diversamente: vorrebbero tornare ai modi di Mauricio Pochettino, col quale arrivarono a giocare una finale di Champions.

Gli Spurs hanno guadagnato solo 12 punti nelle ultime 12 partite di Premier League, e hanno perso sei delle ultime sette partite.

L’ex allenatore del Manchester United e del Chelsea, che è subentrato a Pochettino nel novembre 2019, ha drasticamente modificato l’approccio del suo predecessore alleggerendo il carico di lavoro a tal punto che i giocatori – dicono – vorrebbero lavorare di più. Una cosa, questa, che non ci è nuova…

The Athletic afferma che Mourinho si concentra troppo sul perfezionamento del gioco difensivo e e sul non commettere errori, portando molti giocatori a dirsi “annoiati e frustrati”. Raccontano di ore trascorse a cercare di difendere sulle rimesse.